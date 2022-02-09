Названы пять признаков, что Вселенная направляет человека на «правильный путь»

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Астрология делит жизнь человека на несколько циклов, и самым важным из них считается «турбулентность». Астролог Алена Никольская рассказала о пяти признаках цикла, которые направляют человека на верный путь.

Первый признак связан с разочарованием и неоправданными надеждами. Когда человек сталкивается с переменами в жизни, им овладевает страх, который заставляет цепляться за любую возможность вернуться к прежней жизни. Но как предупреждает специалист, этого делать ни в коем случае нельзя.

— Как только вы будете цепляться за все возможное, жизнь будет очень сильно вас наказывать. Что необходимо делать в этот момент? Отпустить ситуацию, — поясняет Никольская.

Второй признак правильно выбранного пути проявляется в желании исправить психологическое и эмоциональное состояния. Астролог советует отвлечься простым делом, во время которого придет осознание того, что все изменения происходят неслучайно и несут в себе определенную пользу.

— Спросите себя: будете ли вы по-прежнему так реагировать на эту историю через десять лет? Если нет, начинайте постепенно отпускать эту ситуацию, — дополняет специалист.

Третий признак — это обострение мироощущения. Например, запахи, цвета, звуки, будут восприниматься человеком как первый раз.

Четвертая стадия, указывающая на положительные изменения, проявляется в непоколебимости и спокойствии человека к окружающему миру. А следом идет и заключительная пятая стадия, когда приходит осознанность того, что жизнь циклична, и проблемы могут повторяться из раза в раз.

— Ваша жизнь, наконец, стабилизировалась. И вы перешли на новую ступень развития, — говорит Никольская в беседе с Пятым каналом, добавив, что сопротивляться происходящим переменам в жизни не стоит, так как это может привести к серьезным заболеваниям и проблемам.

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