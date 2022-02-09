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Новый склад появился на территории многофункционального комплекса в ТиНАО

Евгений Белоусов

Город
Новый склад появился на территории многофункционального комплекса в ТиНАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Марушкинское, деревня Шарапово, Придорожная улица, 1 Карта всех событий

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию здания склада на территории многофункционального складского комплекса в Новомосковском округе столицы. Об этом в среду, 9 февраля, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, специалисты комитета уже провели комплексную проверку готовности здания к вводу в эксплуатацию. Склад № 2 — одноэтажный объект с двухэтажной административно-бытовой встройкой общей площадью более 17 тысяч квадратных метров.

Склад предназначен для приема, хранения и отпуска непродовольственных изделий и материалов: товаров народного потребления, одежды и обуви, электронного оборудования, приборов сантехники и прочего.

Уточняется, что в составе комплекса предусмотрены две зоны приема и погрузки, который включают в себя 19 мест для мало-, средне- и крупнотоннажного транспорта. Кроме того, прилегающая к складу территория была благоустроена и озеленена, передает Информационный центр правительства Москвы.

До этого сообщалось, что первый в этом году дом по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы поставили на кадастровый учет.

Всего в доме 236 квартир. Большинство из них — двухкомнатные. Две жилплощади оборудованы для маломобильных граждан. На сегодняшний день в ТиНАО идет проектировка шести новостроек. Строительство одного жилого дома уже ведется.

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