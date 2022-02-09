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Вирусолог предупредил о рисках нарушения мелкой моторики при COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог предупредил о рисках нарушения мелкой моторики при COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Нарушение функций мелкой моторики способно произойти у переболевших коронавирусом людей. Об этом заявил вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ Максим Скулачев в среду, 9 февраля.

— Нарушение мелкой моторки при COVID-19 — это скорее всего небольшое неврологическое расстройство. Связано оно может быть с поражением сосудов, в частности, мелких сосудов мозга, но в подавляющем большинстве случаев это все обратимо, — рассказал специалист.

Данный симптом пройдет, если человек будет придерживаться здорового образа жизни, приводит слова Скулачева Ura.ru.

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9 февраля иммунолог Николай Крючков заявил «ВМ», что после завершения пандемии коронавирус может перейти в разряд сезонных заболеваний. При этом вирус будет опаснее сезонного гриппа, добавил он.

Специалист обратил внимание, что при схожей летальности сезонный коронавирус будет значительно более заразным. Однако до этого еще должно пройти время, так как сейчас летальность «омикрона» выше летальности гриппа, подчеркнул Крючков. Иммунолог заметил, что в нынешних условиях важно заниматься «сглаживанием» волн коронавируса.

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