Стало известно о планах принца Чарльза после коронации

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Принц Уэльский Чарльз собирается переместить королевскую резиденцию из Виндзорского замка, когда станет королем. Об этом 8 февраля сообщило издание Mirror со ссылкой на свой источник.

По его данным, принц Уэльский категорически отказывается жить в Виндзорском замке после коронации, несмотря на то что замок последние годы облюбовала как место постоянной резиденции его мать, королева Елизавета II.

Чарльз планирует переместить королевскую резиденцию в Букингемский дворец, который сейчас ежегодно посещают более 15 миллионов туристов. Уточняется, что дворец останется открытым для посетителей даже после переезда туда будущего короля, передает издание.

Королева Великобритании Елизавета II 6 февраля отметила 70-летие своего восхождения на престол. Платиновый юбилей правления впервые покорился британским монархам.

В честь этого события в субботу, 5 февраля, 95-летняя королева устроила прием для местных волонтеров и членов местного сообщества в собственной резиденции Сандрингем-хаус в графстве Норфлок.

До этого она сообщила, что желает, чтобы Камилла, герцогиня Корнуолльская, получила титул королевы, когда принц Чарльз станет королем.