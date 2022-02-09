ВОЗ затруднилась назвать число бустерных доз для защиты от COVID-19

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ВОЗ не обладает четкими данными о том, сколько бустерных доз может понадобиться для защиты организма человека. Об этом заявила директор организации по подготовке к глобальным эпидемическим угрозам Сильви Бранд в среду, 9 февраля.

— Мы не знаем, приведет ли «омикрон» к «длинному ковиду». Мы надеемся, что нет, так как мы наблюдаем менее опасные осложнения, чем при заражении другими штаммами, — рассказала специалист.

Организация, уточнила она, продолжает рекомендовать вакцинацию, так как это способно снизить эффект длинного COVID-19. При этом ВОЗ не знает, сколько бустерных доз понадобится для полной защиты человека, добавила представитель организации.

В связи с этим ВОЗ, по ее словам, рассматривает три сценария развития ситуации в мире. Первый предполагает, что вирус продолжит оставаться крайне заразным, но менее опасным.

Второй сценарий предполагает, что мир разработает эффективные вакцины против COVID-19. Последний предусматривает появление новых вариантов при общем низком иммунитете к нему у людей, приводит слова Бранд РИА Новости.

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9 февраля иммунолог Николай Крючков заявил «ВМ», что после завершения пандемии коронавирус может перейти в разряд сезонных заболеваний. При этом вирус будет опаснее сезонного гриппа, добавил он.

Специалист обратил внимание, что при схожей летальности сезонный коронавирус будет значительно более заразным. Однако до этого еще должно пройти время, так как сейчас летальность «омикрона» выше летальности гриппа, подчеркнул Крючков. Иммунолог заметил, что в нынешних условиях важно заниматься «сглаживанием» волн коронавируса.