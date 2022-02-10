Названы пять знаков зодиака, из представителей которых вырастают «маменькины сынки»

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Ясновидящая Кажетта назвала «Вечерней Москве» пять знаков зодиака, представители которых становятся «маменькиными сынками».

Дева

Мужчины, рожденные под данным созвездием, проносят уроки матери через всю жизнь. Они настолько тщательно подходят к выбору спутницы жизни, что буквально помещают девушек под микроскоп, а это приводит к поздним женитьбам.

Весы

В семье этого знака мать просто обожествляется. По этой причине Весы растут в полной уверенности, что нет женщины лучше, чем его мама.

Рак

Они не могут прожить и дня без звонка маме, поэтому даже во взрослом возрасте ведут себя как незрелые дети. Их избранницам придется смириться с тем, что ее возлюбленный будет постоянно ставить в пример свою маму.

Рыбы

Представители знака часто выбирают себе вторую половинку, которая похожа на их мать. Рыбы являются крайне нерешительными мужчинами, которые надеются, что все проблемы решит их вторая половинка.

Водолей

Водолеи, по мнению ясновидящей, являются самыми придирчивыми представителями зодиакального круга. Они часто растут в атмосфере чрезмерного потворства, поэтому ждут от других исполнения своих желаний.

2 февраля ясновидящая Кажетта рассказала «ВМ», женщины каких знаков зодиака способны на неверность в отношениях. Представительницы некоторых знаков зодиака, как она считает, больше других склонны к изменам. На желание «сходить налево» оказывают влияние астрологические условия, которые делают представительниц этих знаков более эмоциональными и любвеобильными.