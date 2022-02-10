Названы пять знаков зодиака женщин, которые до старости будут счастливы в браке

Кадр из фильма «Дневник памяти»

Одним на роду предсказано быть одинокими, а другие всегда будут окружены любовью, заботой и вниманием со стороны любимого мужчины. Астрологи считают, что знак зодиака влияет и на то, какая женщина до старости будет счастлива в браке.

Ракам не свойственно рисковать — даже в молодости они предпочтут шумной вечеринке вечер дома. Не меняется это и с годами, когда вместо интереса к учебе и карьере они чаще всего выбирают крепкое плечо и семейный очаг. Они хорошо вьют гнездо и становятся прекрасными матерями, супругами и бабушками, а их стремление быть всегда рядом становится клеем, который соединяет близких вместе. Их интерес чаще всего вызывают мужчины-Тельцы или Скорпионы.

Овны уверены в себе и всегда знают, чего хотят, причем касается это как выбора работы и хобби, так и отношений с мужчиной. Они не упустят своего, если идеальный будущий муж, а чаще всего это Львы и Девы, оказался рядом. Хочет он того или нет — дорога в ЗАГС уже проложена упорством Овнов.

Весы обычно пользуются популярностью у мужчин, поэтому имеют право выбора. Если в молодости рядом может не быть подходящей пары, то к 40 годам они всегда находят себе мужчину, которого готовы видеть рядом до конца жизни. Если это Девы и Водолеи — то особенно хорошо, ведь именно им свойственно боготворить женщин-Весов.

Природное очарование и притягательность Тельцов делают все за них. Им не надо стараться, чтобы пойти под венец, но и своего избранника они будут ценить за то, как сильно он их добивался. В старости они все так же вместе, вокруг их дети и внуки, а любовь их крепка, как и в юные годы. Особенно хорошо для роли таких спутников Тельцам подходят Скорпионы и Раки.

Львица всегда бросается в глаза, привлекает внимание, но выбирает только того, кто устраивает ее по всем показателям. Особенно хороши для них Овны и Скорпионы. Львы сделают все, чтобы их заполучить и удержать возле себя надолго, передает Пятый канал.

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