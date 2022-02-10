Синоптики сообщили о неблагоприятной погоде в Москве 10 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В четверг, 10 февраля, погоду в столичном регионе будет определять ложбина циклона. При облачной погоде пройдет небольшой мокрый снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс один–три градуса. В Подмосковье температура ожидается от минус двух до трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление понизится, низким будет и содержание кислорода в воздухе. Такие условия формируют неблагоприятную погоду гипоксического типа.

Реакцией метеозависимых людей на такие дискомфортные погодные условия станут головная боль, резкие скачки артериального давления, боли в области сердца и нарушение сердечного ритма, ломота и скованность в суставах, снижение работоспособности и физической активности, немотивированная тревожность и депрессия. Как правило, хуже себя чувствуют при таких колебаниях погоды люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими болезнями органов дыхания, особенно после перенесенных недавно острых заболеваний, и которые страдают кислородной недостаточностью.

Улучшить самочувствие поможет соблюдение режима труда и отдыха, контроль артериального давления, своевременный прием рекомендованных врачом лекарств.

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе. В столичном регионе ожидается на шесть–семь градусов выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Несмотря на по-весеннему теплую погоду, ученый подчеркнул, что в Москве и Подмосковье будет наблюдаться гололедица.