Путин заявил о необходимости добиваться от НАТО и США исчерпывающих гарантий безопасности

Фото: Администрация президента РФ

Необходимо добиваться от НАТО и США исчерпывающих гарантий безопасности для России. Заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 10 февраля, в приветствии сотрудников и ветеранов МИД по случаю Дня дипломатического работника.

— Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны, — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Глава государства отметил актуальность работы по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка», упрочению главенства международного права и координирующей роли ООН.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника (Франция, ФРГ и Польша — прим. «ВМ») не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.