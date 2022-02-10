Около 5,7 тысячи преступлений зарегистрировали в Подмосковье в январе

Фото: depositphotos

За первый месяц 2022 года в Московской области зарегистрировали 5,7 тысячи преступлений, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число квартирных краж сократилось на 16,1 процента, краж транспортных средств - на 26,8 процента. Также снизилось количество преступлений в общественных местах и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

При этом в январе этого года выросло число убийств (на 85 процентов), случаев мошенничества, а также преступлений, совершенных иностранными гражданами.

По словам зампреда областного правительства Романа Каратаева, за январь видеокамеры «Безопасного региона» помогли раскрыть в Московской области более сотни преступлений.

Ранее в Госавтоинспекции Москву назвали самым безопасным регионом России. В ведомстве уточнили, что на каждые 100 тысяч жителей столицы приходится не более трех погибших в ДТП. С 2010 года этот показатель снизился в 2,4 раза. За это время аварий с пострадавшими стало меньше на 28 процентов: с 11 757 в 2010 году до 8499 в 2021 году.