Народный календарь. Чем побить мужа 11 февраля, чтобы он стал ласковым
11 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца
Если женщина 11 февраля легонько ударит мужа деталью от прялки или стиральной доской, он будет с ней особенно нежен и ласков.
В народе 11 февраля считали неблагоприятным днем. С людьми случались мелкие неприятности, которые списывали на происки ведьм.
На ужин было принято печь кулебяку — закрытый пирог с капустой в качестве начинки. Испеченная и съеденная 11 февраля кулебяка считается счастливой.
Приметы погоды:
Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.
Дым коромыслом — весна будет ранней и наступит уже скоро.
Лес шумит — к оттепели.
Ветреная погода — к дождливому году.
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Именины отмечают: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.