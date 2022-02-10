Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Народный календарь. Чем побить мужа 11 февраля, чтобы он стал ласковым

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Чем побить мужа 11 февраля, чтобы он стал ласковым
Фото: pixabay.com

11 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца

Если женщина 11 февраля легонько ударит мужа деталью от прялки или стиральной доской, он будет с ней особенно нежен и ласков.

В народе 11 февраля считали неблагоприятным днем. С людьми случались мелкие неприятности, которые списывали на происки ведьм.

На ужин было принято печь кулебяку — закрытый пирог с капустой в качестве начинки. Испеченная и съеденная 11 февраля кулебяка считается счастливой.

Приметы погоды:

Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.

Дым коромыслом — весна будет ранней и наступит уже скоро.

Лес шумит — к оттепели.

Ветреная погода — к дождливому году.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чем побить мужа 11 февраля, чтобы он стал ласковым

Именины отмечают: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.

Читайте также:
народные приметы приметы в быту вера в приметы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте