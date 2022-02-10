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11 февраля Православная церковь почитает память священномученика Древней церкви Игнатия Богоносца

Если женщина 11 февраля легонько ударит мужа деталью от прялки или стиральной доской, он будет с ней особенно нежен и ласков.

В народе 11 февраля считали неблагоприятным днем. С людьми случались мелкие неприятности, которые списывали на происки ведьм.

На ужин было принято печь кулебяку — закрытый пирог с капустой в качестве начинки. Испеченная и съеденная 11 февраля кулебяка считается счастливой.

Приметы погоды:

Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.

Дым коромыслом — весна будет ранней и наступит уже скоро.

Лес шумит — к оттепели.

Ветреная погода — к дождливому году.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чем побить мужа 11 февраля, чтобы он стал ласковым

Именины отмечают: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.