Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с бывшими

Фото: instagram/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, какие отношения связывают ее с бывшими мужчинами.

Ранее она выложила в социальные сети фото, на которых она запечатлена вместе с бывшим возлюбленным по имени Олег. Как отметила балерина, она рассталась с Олегом в мае прошлого года, однако они по-прежнему общаются и встречаются.

— Известный факт — то, что от меня мужчины не уходят, ко мне только возвращаются. И даже после нашего расставания в мае прошлого года Олег все равно рядом и мы продолжаем общаться и встречаться, — отметила она в комментарии Life.ru.

Балерина добавила, что она оставляет неизгладимый след в жизни мужчин, поэтому им потом сложно строить отношения с другими женщинами.

Анастасия Волочкова добавила, что умеет красиво расставаться с мужчинами, поэтому они продолжают с ней общение после разрыва и сохраняют дружеские отношения.

Недавно стало известно, что Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она написала в соцсети, что ему от нее нужен был только пиар, и назвала его поступок предательством.