Эксперт рассказал, как сделать жизнь в Петербурге комфортнее

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Генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал, над какими проблемами города нужно системно работать, чтобы жизнь граждан стала комфортнее.

Так, нынешняя зима в Петербурге выявила множество острых моментов. Северная столица столкнулась с большим количеством проблем, касающихся уборки снега.

Второй проблемой городской инфраструктуры в Санкт-Петербурге является транспорт. Эта сфера не развивается, не внедряются новые технологии. В городе необорудованные и нечищеные остановки, нет электронных указателей.

Он добавил, что в Санкт-Петербурге много направлений для движения и развития, но для того чтобы все идеи были осуществлены, власть должна работать над тем, чтобы городская среда менялась в лучшую сторону, и привлекать инвесторов, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что непростая ситуация с уборкой снега в Петербурге сложилась с приходом зимы. Горожане неоднократно обращались к губернатору Северной столицы Александру Беглову с просьбой улучшить работу коммунальных служб, передает ФАН.

До этого генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник оценил инвестиционный климат Северной столицы.