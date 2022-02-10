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Эксперт дала советы по выбору стоматолога

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт дала советы по выбору стоматолога
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева рассказала о своей профессии и о том, как выбрать своего специалиста.

Она отметила, что работа стоматолога — это постоянное движение, обучение. Необходимо получать новые навыки, узнавать о новых методиках.

При выборе стоматолога она посоветовала опираться на опыт знакомых и выбирать не клинику, а конкретного врача.

— В клинику набирают разных специалистов, может быть их текучка. Поэтому нужно идти именно на имя, — отметила она в комментарии Nation News.

Эксперт добавила, что пол врача не влияет на уровень профессионализма, есть хорошие специалисты как мужчины, так и женщины.

Мария Балакирева также посоветовала россиянам раз в полгода проверять состояние зубов и делать профессиональные чистки.

До этого эксперты назвали три процедуры, которые помогут сохранить здоровую улыбку. Необходимо проводить качественную гигиену полости рта — как профессиональную (у стоматолога), так и личную в домашних условиях.

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