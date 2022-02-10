Эксперт дала советы по выбору стоматолога
Кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева рассказала о своей профессии и о том, как выбрать своего специалиста.
Она отметила, что работа стоматолога — это постоянное движение, обучение. Необходимо получать новые навыки, узнавать о новых методиках.
При выборе стоматолога она посоветовала опираться на опыт знакомых и выбирать не клинику, а конкретного врача.
— В клинику набирают разных специалистов, может быть их текучка. Поэтому нужно идти именно на имя, — отметила она в комментарии Nation News.
Эксперт добавила, что пол врача не влияет на уровень профессионализма, есть хорошие специалисты как мужчины, так и женщины.
Мария Балакирева также посоветовала россиянам раз в полгода проверять состояние зубов и делать профессиональные чистки.
До этого эксперты назвали три процедуры, которые помогут сохранить здоровую улыбку. Необходимо проводить качественную гигиену полости рта — как профессиональную (у стоматолога), так и личную в домашних условиях.