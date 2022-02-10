Эксперт объяснил подорожание квартир и машин выше уровня инфляции

Вадковский переулок / Фото: Анна Быкова

Значительный рост цен на автомобили в России вызван дефицитом запчастей и, как следствие, нехваткой автомобилей на рынке. На стоимость жилья сильно повлияло не только подорожание стройматериалов, но и ограничения Центробанка. Об этом «Вечерней Москве» рассказал профессор кафедры «финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Он отметил, что в современных автомобилях большое значение имеет микроэлектроника, производство которой снизилось.

— В Юго-Восточной Азии не производилось достаточное количество микроэлектроники, плюс пострадала логистика: она еще и не поставлялась вовремя. Поэтому производство автомобилей упало и возник дефицит. Из-за этого спрос превысил предложение, а когда растет спрос, то растут и цены, — объяснил экономист.

Резкий подъем курса рубля относительно доллара также привел к подорожанию автомобилей. В пример Юденков привел Volkswagen Golf, который относится к бюджетному сегменту и стоимость которого сейчас достигает 2,5 миллиона.

Большинство людей не могут позволить себе автомобиль в таких условиях, подчеркнул экономист.

— Курс доллара и дефицит автомобилей породили такую невероятную картину. Хотя это не по всем маркам: «Лада Калина» пока остается доступной, — отметил собеседник «ВМ».

Подорожание квартир связано с ростом цен на металлы, цемент и другие стройматериалы, заметил эксперт. Также на стоимость квартир влияют ограничения по ипотеке со стороны Центробанка. Все это подхлестнуло цены и снизило доступность жилья, заключил Юденков.

По состоянию на 4 февраля инфляция в России в годовом выражении составила 8,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития в среду, 9 февраля.

— За неделю c 29 января по 4 февраля 2022 года инфляция составила 0,29 процента. На продовольственные товары цены выросли на 0,31 процента за счет удорожания плодоовощной продукции на 1,89 процента, на другие продукты питания рост цен замедлился (0,17 после 0,19 процента), — говорится в сообщении.