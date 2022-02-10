Роспотребнадзор заявил о сохранении риска ввоза в РФ небезопасных овощей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Специалисты усиленно контролируют плодоовощную продукцию, которую ввозят в Россию из других стран, так как риск ввоза опасных продуктов сохраняется. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— С учетом сохранения рисков ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной для здоровья населения продукции, возможного расширения географии поставок, в том числе перенаправления потока запрещенной к ввозу пищевой продукции через третьи страны, а также использования при производстве пищевой продукции новых химических веществ, в том числе незарегистрированных в Российской Федерации, Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль за плодоовощной продукцией, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что контролируют оборот опасных продуктов, в том числе в которых содержатся незаявленные химические вещества.

В прошлом году специалисты Роспотребнадзора выявили овощи, в которых содержались остаточные количества пестицидов, в том числе не прошедших государственную регистрацию, добавили в пресс-службе.

В связи с этим ведомство усилило контроль за плодоовощной продукцией и временно остановил ввоз на территорию РФ фруктов и овощей, в том числе лимонов, перца, мандаринов, винограда и гранатов некоторых турецких производителей.

В конце декабря управление Роспотребнадзора по Москве предупредило ретейлеров о том, что они должны приостановить продажу некоторых продуктов из Турции, Египта, Ирана и Китая. Речь шла о запрещенных к ввозу овощах и фруктах части производителей из Турции, одного производителя сушеной мяты из Египта, нескольких поставщиков перца из Ирана и шоколадных яиц, вермишели, чипсов, кукурузной лапши, произведенных на нескольких заводах в КНР. Запрет связан с неудовлетворительными результатами лабораторных исследований. Продукты исследовались на наличие пестицидов и ГМО, во избежание риска массовых отравлений их поставки приостановили до особых распоряжений.