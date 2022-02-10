Андрей Бочкарев: В рамках московского скоростного диаметра реконструируют более 200 километров дорог

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Специалисты реконструируют 220 километров дорог в рамках проекта московского скоростного диаметра. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Если учитывать не только длину основного хода единого скоростного диаметра, но и объемы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети, то речь уже идет о примерно 220 километрах дорог и искусственных сооружений. Проект включает строительство 136 искусственных сооружений общей протяженностью 60 км и 33 пешеходных перехода, — уточнил он.

Общая протяженность нового скоростного диаметра составляет 68 километров.

4 февраля Бочкарев оценил готовность еще одного участка Юго-Восточной хорды.

Столичное правительство приняло решение объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в единую транспортную магистраль. Неравнодушные москвичи смогут выбрать подходящее для трассы название в ходе голосования на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.