Ученые перечислили пять сокращающих продолжительность жизни продуктов

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Норвежские ученые из Университета Бергена назвали пять сокращающих жизнь продуктов, от которых стоит отказаться полностью или сократить их потребление.

Результаты исследования норвежских специалистов были опубликованы в журнале PLOS Medicine. Специалисты отмечают: изменив свой рацион питания, можно добиться более продолжительной жизни.

Так, стоит сократить в рационе количество потребляемых жирных и соленых продуктов, красного мяса, полуфабрикатов и сладостей. При этом включить в рацион стоит бобовые, свежие овощи и фрукты, орехи и цельнозерновые продукты.

По словам норвежских исследователей, чтобы увеличить продолжительность своей жизни примерно на десять лет, на здоровое питание стоит переходить как можно раньше, передает «Царьград».

До этого врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы сохранить здоровье легких. Он подчеркнул, что продукты питания и биоактивные вещества, в них содержащиеся, действуют на весь организм: и на мозг, и на кости, и на сердце. Для легких нужно, чтобы в пище было достаточно жиров и витаминов.