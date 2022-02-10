Ученые перечислили пять сокращающих продолжительность жизни продуктов
Норвежские ученые из Университета Бергена назвали пять сокращающих жизнь продуктов, от которых стоит отказаться полностью или сократить их потребление.
Результаты исследования норвежских специалистов были опубликованы в журнале PLOS Medicine. Специалисты отмечают: изменив свой рацион питания, можно добиться более продолжительной жизни.
Так, стоит сократить в рационе количество потребляемых жирных и соленых продуктов, красного мяса, полуфабрикатов и сладостей. При этом включить в рацион стоит бобовые, свежие овощи и фрукты, орехи и цельнозерновые продукты.
По словам норвежских исследователей, чтобы увеличить продолжительность своей жизни примерно на десять лет, на здоровое питание стоит переходить как можно раньше, передает «Царьград».
До этого врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы сохранить здоровье легких. Он подчеркнул, что продукты питания и биоактивные вещества, в них содержащиеся, действуют на весь организм: и на мозг, и на кости, и на сердце. Для легких нужно, чтобы в пище было достаточно жиров и витаминов.