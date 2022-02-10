Ученые составили список продуктов, которые стоит употреблять на завтрак

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Колумбийские ученые составили список продуктов, которые полезнее всего употреблять на завтрак.

Специалисты отмечают, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня, так как он заряжает человека энергией на весь день. Если хорошо продумать рацион и добавить в завтрак некоторые продукты, можно укрепить работу сердечно-сосудистой системы.

Так, на завтрак стоит есть продукты, богатые клетчаткой. Это будет поддерживать низкий уровень холестерина и стабилизировать колебания сахара в крови. Такие продукты полезны для здоровья кишечника, помогают поддержать низкий уровень холестерина и стабилизируют сахар в крови.

Также необходимы белковые продукты: цельнозерновые продукты, яйца, орехи и рыба. Употребление таких продуктов по утрам полезно для мышц и мозга, а также для сердечно-сосудистой системы.

До этого диетологи составили топ-5 самых вредных продуктов на завтрак. Так, тосты с маслом, выпечка, хлопья и сладкие йогурты содержат мало полезных для организма веществ и много вредных жиров.