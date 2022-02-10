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Образовательный комплекс в составе ЖК построят в Новой Москве

Георгий Соланович

Город
Образовательный комплекс в составе ЖК построят в Новой Москве
Фото: Pexels

Детский сад на 200 мест и школу на 825 учеников в составе ЖК построят в деревне Столбово поселения Сосенское. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

— Общая площадь четырехэтажного здания с подземным уровнем составит 18,8 тысячи квадратных метров. Образовательный комплекс сможет принять 1025 подопечных. Школьный блок рассчитан на 825 учащихся и 200 мест в детском саду. Проектом предусмотрено разделение входных групп школьного и дошкольного отделений, — уточнил Левкин.

Он добавил, что образовательный комплекс обеспечит места в школе детям ЖК «Южное Бунино». В детском саду предусмотрены зал для физкультуры, кабинет для развивающих занятий и музыкальный класс. В блоке начальных классов разместят игровую, а также кабинеты логопеда и психолога. В школе оборудуют два спортивных и актовый залы, библиотеку и учебные классы.

Левкин также подчеркнул важность обеспечение жилой застройки объектами социальной инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс более чем на тысячу человек построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы.

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