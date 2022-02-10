Женщина представилась сотрудником органов следствия и похитила у пенсионерки 3,5 миллиона рублей

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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении пожилой женщины, обвиняемой в хищении у пенсионерки 3,5 миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 10 февраля, сообщила руководитель пресс-службы подмосковной прокуратуры Наталия Григорьева.

По словам представителя ведомства, обвиняемая и ее соучастники представились женщине сотрудниками следственных органов. Заявив, что они проводят расследование, преступники обманом похитили у пострадавшей 3,5 миллиона рублей.

Григорьева уточнила, что на данный момент обвиняемая находится под стражей, а уголовное дело в отношении женщины по статье «Мошенничество» было передано в Лыткаринский городской суд.

Дела соучастников будут рассматриваться в отдельном порядке.

9 февраля сообщалось, что выбросившую новорожденную дочь в мусоропровод москвичку будут судить.