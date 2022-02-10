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Психологи назвали признаки зависимости от социальных сетей

Ирина Игнатенко

Общество
Психологи назвали признаки зависимости от социальных сетей
Фото: Pixabay

Психологи рассказали, по наличию каких признаков можно определить наличие у человека зависимости от социальных сетей.

Человек с такой зависимостью начинает испытывать тревогу, беспокойство, раздражительность оказавшись без доступа к социальным сетям. Когда телефон у него в руках, он тратит время на просмотр ленты новостей в приложениях без определенной цели.

О зависимости можно говорить, если человек хватает телефон сразу после пробуждения, а также просматривает все соцсети перед сном. В компании друзей или за обедом он также большую часть времени проводит в телефоне и не участвует в беседе.

Психолог Наталья Чиркова отмечает, что в основном к специалистам обращаются родители детей, которые круглые сутки проводят в гаджетах. Работа с каждым пациентом строится по индивидуальному плану. Одному может помочь строгое соблюдение режима, другому — физическая нагрузка и ограничение времени просмотра. Чаще всего дети и взрослые не знают, чем себя занять, передает издание argumenti.ru.

Ранее эксперты рассказали, как избавиться от зависимости от лайков.

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