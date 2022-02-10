Мужчина выпрыгнул из горящей квартиры на втором этаже на юго-западе Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

соловьиный проезд Карта всех событий

Возгорание произошло в квартире на втором этаже жилого дома в Соловьином проезде. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 10 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в квартире находился мужчина, который выпрыгнул из окна и скрылся с места происшествия.

На данный момент его разыскивают.

Позже в пресс-службе МЧС по городу корреспонденту «ВМ» заявили, что пожар был в ванной комнате.

— Площадь возгорания составила 0,2 квадратного метра. Пожар оперативно ликвидировали, — заключили в пресс-службе МЧС.

До этого стало известно, что сотрудники пожарной безопасности ликвидировали возгорание на Лужнецкой набережной. Ранее сообщалось, что в районе Лужников были видны клубы серого дыма.

7 февраля появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения были обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.