Аналитик Федоров объяснил, почему на Олимпиаде в Пекине будут новые скандалы

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Скандалы на Олимпийских играх в Пекине были ожидаемы, и политологи понимали, что спортивный праздник не пройдет без них. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Он отметил, что политика влияет на многие вещи, в том числе и на спорт.

— Люди думали, что переключились на спорт и будут следить за зрелищными, красивыми трансляциями из олимпийского Пекина, а оказалось, что и тут политика. Выходит, что от насущных политических вопросов никуда не уйти, — отметил он в комментарии ФАН.

По мнению эксперта, скандал с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой — это не последняя неприятная новость на Олимпиаде в Пекине. Он добавил, что на Олимпиаде присутствует политическая подоплека, поэтому новые скандалы неизбежны.

До этого издание Inside the Games сообщило, что церемонию награждения спортсменов после командного турнира по фигурному катанию задержали на Олимпиаде из-за проблем с допинг-тестом у одного из российских спортсменов. Позже стало известно, что проблемы с тестом возникли у российской спортсменки Камилы Валиевой.

В комментарии «ВМ» председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что России следует дождаться официального заявления Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу Камилы Валиевой. Он напомнил, что в самом МОК призвали прекратить спекуляции на тему допинга у российской спортсменки.