Число цессий по ДДУ сократилось почти на 4 процента в 2021 году в Москве

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Росреестр зарегистрировал порядка 16 тысяч договоров цессии в долевом строительстве в Москве за 2021 год. По сравнению с 2020 годом показатель уменьшился почти на 4 процента.

— В прошлом году столичным Росреестром проведено 15,7 тысячи регистраций переуступок прав требования по договорам участия в долевом строительстве. Это 28,4 процента от всех уступок, оформленных в центральной России за 12 месяцев прошедшего года, — комментирует руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он дополнил при этом, что в годовом выражении число цессий сократилось почти на 3,9 процента, а по отношению к 2019 году — на 13 процентов.

Важно соблюдать предусмотренный регламент и процесс проведения сделок в соответствии с законодательством РФ в целях предотвращения возможных рисков, передает Росреестр.

В инструкции Росреестра по оформлению договора об уступке прав требования отмечается, что цессия по договорам долевого участия в сфере строительства является юридически оформленной процедурой передачи прав и обязанностей от одного физического или юридического лица к новому участнику инвестиционной деятельности согласно ДДУ.

Также перед оформлением документов покупатель обязан проверить предоставленную информацию о застройщике и объекте строительства. Это можно сделать на портале Единой информационной системы жилищного строительства (АИС ЕИСЖС), где содержится информация о сроках передачи объектов участникам строительства, разрешении на строительство и проектной декларации.

Росреестр советует для начала изучить информацию о застройщике на предмет банкротства, задолженности цедента или застройщика, предварительно подготовить справку о дееспособности продавца, а также указать, что сделка не является кабальной для цедента.

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