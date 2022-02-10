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«Был в шоке»: фигурист отреагировал на слухи о допинг-пробе Валиевой

Иван Юминов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Был в шоке»: фигурист отреагировал на слухи о допинг-пробе Валиевой
Фото: Twitter / Olympic Russia

Грузинский фигурист Морис Квителашвили отреагировал на слухи о допинг-тесте его коллеги россиянки Камилы Валиевой.

— Когда такое происходит, переживаю, конечно. Я был в шоке, — рассказал спортсмен.

Он выразил уверенность, что Валиева не принимала запрещенные препараты. Квителашвили, также тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, предположил, что все будет хорошо, отмечает Championat.

10 февраля депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил «ВМ», что России следует дождаться официального заявления МОК по поводу возможных нарушений антидопинговых правил Валиевой и не политизировать ситуацию. По его мнению, стране стоит «занять объективную позицию и не политизировать ситуацию», так как на данный момент никого из российских спортсменов не отстранили, а медали не отобрали.

9 февраля издание Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой.

При этом точная природа проблемы спортсменки еще не ясна. Из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет.

Несколько групп юристов, как уточняется, в настоящее время работают над данной ситуацией. Заключение, вероятно, будет достигнуто 10 февраля.

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