Переговоры Путина и Токаева завершились в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Встреча президента России Владимира Путина и казахского лидера Касым-Жомарта Токаева завершилась в Кремле.

Общение лидеров продолжалось свыше 3,5 часа, они обсудили перспективы развития двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Токаев и Путин в ходе протокольной части беседы обсудили протесты, которые прошли в Казахстане в январе, отмечает РИА Новости.

8 февраля Путин заявил, что переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Также он подчеркнул, что беседа оказалась полезной и содержательной.

Лидер отметил, что после поездки Макрона в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским лидеры еще созвонятся и обменяются своими мнениями на этот счет. Встреча президентов прошла 7 февраля в Москве.

Отмечается, что переговоры лидеров длились почти шесть часов. В начале встречи Путин подчеркнул, что, несмотря на постоянные контакты, накопилось много вопросов, которые требуют обсуждения.

Политолог Наталия Елисеева заявила «ВМ», что серьезный конфликт России и Украины невыгоден Франции, поэтому Макрон выступает за то, чтобы снизить вероятность его возникновения. Специалист подчеркнула, что конфликт на Украине невыгоден ни Макрону, ни Европейскому союзу, ни России.

В данном случае Макрон — сторонник снижения эскалации. В случае развития конфликта выгода есть только у Соединенных Штатов Америки с точки зрения введения санкций и создания определенного образа Байдена: эта ситуация поможет США решить внутренние проблемы за счет внешней, заметила эксперт.