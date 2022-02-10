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В США предупредили о чудовищном сценарии ядерной войны с Россией

Иван Юминов

В мире
В США предупредили о чудовищном сценарии ядерной войны с Россией
Фото: Минобороны РФ

Кризис между Россией и Западом грозит чудовищными рисками для всего мира. Об этом заявил доктор медицинских наук Айра Хелфанд в четверг, 10 февраля.

— Чудовищность риска, присущего нынешнему психологическому поединку между США и Россией, требует фундаментальных изменений в их отношении друг к другу, а также в не менее напряженных отношениях США с Китаем, — рассказал эксперт.

Россия, по его данным, обладает 3500 единицами ядерного оружия, а США — 1750 боеголовками. Взрыв ядерной бомбы в 100 килотонн над Москвой приведет к 250 тысячам жертв, аналогичный удар по Вашингтону станет причиной гибели 170 тысяч человек, уточнил он.

Он привел в пример отчет 2002 года, где говорится, что в первые полчаса в США умрут 78 миллионов человек, если Россия нанесет 300 ядерных ударов. При этом, считает специалист, в течение нескольких месяцев большинство американцев умрут от лучевой болезни и голода.

Аналогичный удар по России грозит теми же последствиями. Ядерная война приведет к выбросу 150 миллионов метрических тонн сажи в верхние слои атмосферы, в результате чего во внутренних районах Северной Америки и Евразии следует ждать 50-градусных морозов, приводит слова Хелфанда The Nation.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.

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