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Трехкратная схема введения появилась для вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Вакцинация от коронавируса
Общество
Трехкратная схема введения появилась для вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» появилась трехкратная схема введения.

— Способ применения и дозы... трехкратное введение по схеме: одна прививка — 0,5 миллилитра в выбранный день. Вторая прививка — 0,5 миллилитра через 14–21 день, — говорится в документе.

При этом третью прививку в аналогичной дозировке следует ввести еще спустя два месяца, отмечает РИА Новости.

10 февраля Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием добровольцев старше 60 лет.

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В тот же день вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.

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