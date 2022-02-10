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Великобритания обнародовала новый закон о санкциях против России

Иван Юминов

В мире
Великобритания обнародовала новый закон о санкциях против России
Фото: Chris Schippers / Pexels

Великобритания опубликовала новый закон, расширяющий круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть подвергнуты санкциям в случае вторжения на Украину. Об этом сообщили в пресс-службе королевского МИД в четверг, 10 февраля.

— Великобритания теперь может применять санкции не только к тем, кто непосредственно связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством России лицам и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также к их владельцам, директорам и доверенным лицам, — говорится в сообщении.

Новый документ позволит Лондону налагать жесткие санкции на тех, кто близок к Кремлю и причастен к дестабилизации Украины или угрозе ее территориальной целостности. Великобритания публично не раскрыла возможные цели каких-либо санкций, но предупредила, что они будут введены в момент вторжения, отмечает Reuters.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

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