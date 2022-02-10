На Украине призвали нанести удар по военным заводам в России

Фото: Минобороны РФ

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак призвал вооруженные силы нанести удар по оружейным заводам в России.

— Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1500 километров... Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты, — рассказал специалист.

Страна обладает технологией создания таких снарядов, подчеркнул он. Однако их удастся запустить лишь с самолета, отметил Бадрак на YouTube-канале «Апостроф TV».

14 января СМИ сообщили, что Россия якобы подготовила оперативную группу для проведения операции на востоке Украины под чужим флагом. США, как следует из материалов, якобы обладают доказательствами того, что боевики обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывчатых веществ для проведения актов саботажа против прокси-сил России.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».

Эксперт также добавил, что наличие среди стран, выступивших с подобным заявлением, «жестко антироссийской и проамериканской» Польши свидетельствует о том, что Франция и Германия отказываются от своей самостоятельной позиции.