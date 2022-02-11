Двое полицейских пострадали при задержании пьяных мигрантов в Москве

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Россия, Москва, Южный административный округ, район Царицыно Карта всех событий

Двое сотрудников полиции пострадали при задержании пьяных мигрантов в столице. Об этом сообщил в пятницу, 11 февраля, Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в районе Царицыно. На мужчин пожаловались жильцы соседних домов. Прибывшие на место правоохранители увидели двух пьяных молодых людей, которые продолжали употреблять спиртное на детской площадке. Предъявить документы они отказались.

При попытке задержания мужчины начали сопротивляться, материться и бить полицейских, у одного из них отобрали дубинку. В этот момент другой сотрудник полиции достал оружие и пригрозил открыть огонь.

Одного 28-летнего мигранта задержали, второй смог сбежать. Полицейским понадобилась помощь врачей, их госпитализировали с ушибами головы, уточняется в Telegram-канале.

9 февраля двух человек изрезали ножом в драке на юго-востоке Москвы. Конфликт случился на Волгоградском проспекте, недалеко от одноименной станции метро. В результате драки ножом изрезали двух человек, оба отказались от госпитализации.