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После падения Ан-2 на Камчатке начался пожар на площади 100 «квадратов»

Юлия Курганова

Происшествия
После падения Ан-2 на Камчатке начался пожар на площади 100 «квадратов»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В результате падения самолета Ан-2 около Северные Коряки на Камчатке случился пожар на площади 100 квадратных метров. Об этом ТАСС в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— При падении произошло возгорание фюзеляжа, — уточняется в сообщении агентству.

В 04:25 по московскому времени пожар локализовали.

Видео: Telegram-канал Shot

Самолет Ан-2 потерпел крушение 11 февраля в районе села Северные Коряки на Камчатке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. На его борту находились два человека. Позже было найдено тело одного члена экипажа упавшего Ан-2 на Камчатке. Второго члена экипажа ищут под обломками.

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