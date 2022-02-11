Посол РФ в ФРГ заявил об отсутствии причин для затягивания сертификации «СП — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Объективных причин для затягивания сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» в Германии не наблюдается, политизация проекта реализуется искусственным путем. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил российский посол в Германии Сергей Нечаев.

— Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим, — сказал дипломат.

Он уточнил, что трубопровод строили по всем правилам законодательства Евросоюза, при это первоначальные нормы менялись европейской стороной, в том числе и внесение изменений в газовую директиву, передает РИА Новости.

Еврокомиссия все еще рассматривает вопрос о введении в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Президент США и вовсе заявил, что новая энергомагистраль может «не осуществиться» в случае эскалации ситуации на Украине. В разговоре с «Вечерней Москвой» политолог Марат Баширов объяснил, кому выгоден запуск СП-2 и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России.