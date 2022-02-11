Совет Госдумы 14 февраля решит вопрос о рассмотрении проекта о признании ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Госдумы

Совет Государственной думы 14 февраля примет решение о рассмотрении проекта обращения о признании Донецка и Луганска. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Вопрос очень серьезный и ответственный. Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР. Завтра годовщина подписания Минских соглашений. 7 лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо, — написал он на своей странице в Telegram.

Он уточнил, что в рамках совета также будет подниматься вопрос о необходимости направления проекта в МИД на отзыв.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Новые власти Украины, по мнению инициаторов, прославляют фашистов и их последователей. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.