Названа средняя стоимость ужина для влюбленных в ресторанах Подмосковья

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В преддверии Дня всех влюбленных министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области осуществило мониторинг цен и выяснило, во сколько обойдется романтический ужин на двоих в разных городских округах области.

Сообщается, что средняя цена чека по региону составляет 1,5-1,8 тысячи рублей. Стоимость ужина меняется в зависимости от уровня предприятия общественного питания и его месторасположения.

Так, провести вечер в ресторанах Красногорска, Одинцова и Химок будет стоить влюбленным от 2000 до 3500 рублей. В городских округах Балашиха, Мытищи, Истра, Подольск — от 1800 до 3000 рублей.

Если пара сделает выбор в пользу предприятий быстрого питания, то ужин обойдется в сумму от 900 до 1500 рублей, передает РИАМО.

До этого сообщалось, что в Подмосковье ожидается свадебный ажиотаж на 14 февраля.

Большая часть регистраций пройдет во дворцах бракосочетания региона. Кроме того, еще три пары будут регистрировать брак в парк-отеле «Русские сезоны» в Сергиево-Посадском городском округе.