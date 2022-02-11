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В 20 регионах России задержали 87 подпольных оружейников

Полина Долганова

Происшествия
В 20 регионах России задержали 87 подпольных оружейников
Фото: depositphotos

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 87 подпольных оружейников в 20 российских субъектах. В общей сложности было изъято 274 предмета оружия и ликвидировано 26 нелегальных мастерских по изготовлению оружия. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Центра общественных связей ФСБ.

Спецоперации проводились в период с января по февраль в Москве, Подмосковье, Дагестане, Крыму и других регионах.

Оперативникам удалось изъять 4 пулемета, 18 автоматов, 6 пистолетов-пулеметов, 127 револьверов и другое оружие.

В октябре прошлого года сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Бурятии членов экстремистской группировки с праворадикальной направленностью, которые готовили акции против органов власти и граждан Центральной Азии. По данным спецслужбы, в группировку активно внедрялись представители молодежи, среди которых были студенты местных вузов. Среди них распространяли праворадикальные идеи.

В том же месяце стало известно, что в Мурманской области ФСБ предотвратила теракты на военных объектах.

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