Энергия Юпитера: нумеролог рассказала о негативном влиянии даты 12.02.2022

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Зеркальные даты всегда вносят в судьбу человека свои корректировки и могут влиять как положительно, так и негативно. Не станет исключением и сочетание цифр 12.02.2022, которые вобрали в себя энергию сразу двух планет: Луны и Юпитера. К каким последствиям такое сочетание может привести, «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога.

По словам специалиста по цифрам Аллы Новокрещеновой, число 12, которое начинает этот зеркальный ряд, в нумерологии означает тройку. А тройка, по ее словам, попадает под влияние планеты Юпитер, отвечающей за семейную жизнь, детей и финансы:

— Но если мы считаем всю дату полностью (12.02. 2022), тогда в итоге получаем двойку. Двойка же — это число эмоциональной Луны. И получается, что у нас идет влияние Юпитера с одной стороны и Луны с другой. Потому в эту дату любые денежные операции и сделки проводить не стоит, так как ваши ожидания могут не оправдаться. В это время человек эмоционально неустойчив и может наломать много дров. Например, впасть в такую иллюзию: взять кредит на огромную сумму, а потом пожалеть, что зря на себя повесил дополнительные долговые обязательства.

В указанный период у многих могут возникать также конфликты на почве финансов:

— Кто–то начнет требовать долг старый, супруги могут рассориться из-за недостатка средств. Также в семейных отношениях может наступить кризис.

Не сулит эта дата ничего хорошего и тем, кто учится и готовится к сдаче экзаменов:

— Стоит сказать, что в этот период дети могут проявлять агрессию по отношению к родителям, не исключены проблемы с обучением. Кстати, это не самое удачное время и для обучения на курсах по любым направлениям.

В этот день не стоит запускать тренинги, образовательные мероприятия и все, что связано с наукой, так как под влиянием Луны совладать с эмоциями сложно, а усвоение программы или ее трансляция на аудиторию требуют собранности и четкости в формулировках.

Поскольку на жителей планеты будет влиять не только эмоциональная Луна, но и Юпитер, эксперт призвала посвятить дату 12.02.2022 себе или своей семье:

— Юпитер любит расслабленность. То есть ничего серьезного не планируйте на 12-е число. Это время релакса. Наоборот, посвятите этот день медитациям, своему ментальному здоровью. В эту дату можно зарождать новые традиции, которые укрепят вашу семью или пару. Если идею о профессиональном обучении стоит отбросить, то работу над личностным ростом и духовным развитием никто не отменял и не запрещал.

В то же время собеседница «ВМ» призвала 12 февраля не принимать серьезных решений, связанных с семейными и денежными вопросами, и избегать конфликтов.