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Врач объяснил, как подготовить ребенка к возвращению в школу после удаленки

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач объяснил, как подготовить ребенка к возвращению в школу после удаленки
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов рассказал, как подготовить детей к возвращению в школу после периода удаленного обучения.

Медик настоятельно рекомендовал родителям приучать детей мыть руки и соблюдать гигиену. В транспорте и общественных местах необходимо носить маски. Дома, в школе и детском саду большое внимание должно уделяться проветриванию помещений.

Также необходимо укреплять иммунную систему, ежедневно гулять, правильно питаться, не забывать про нормы сна.

Дмитрий Иванов также напомнил, что в Петербурге недавно началась вакцинация подростков от 12 до 17 лет. Прививка защищает от тяжелого течения заболевания и осложнений, передает издание «Невские новости».

Ранее стало известно, что дистанционное обучение для учащихся старших классов в общеобразовательных заведениях Санкт-Петербурга отменят с 14 февраля. Также они смогут посещать заведения общественного питания, образовательные и спортивные секции, передает ФАН.

До этого эксперт оценил, какой урон нанесет «омикрон» экономике Петербурга.

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