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Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье
Фото: Pexels

В народном месяцеслове день получил название Трёхсвятие, Васильев день, звериный свадебник, звериный праздник. Православная церковь 12 февраля празднует Собор трех святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

Существовала традиция в ночь на 12 февраля ставить за порог входной двери старую обувь. Верили, что тогда в семье не будет ссор и скандалов. Тем, кто нарушил покой в доме, следует быстро помириться, иначе вражды не миновать.

В этот день в строжайшем запрете охота. Считается, что лесные обитатели разделяют между собой территорию, на которой планируют выводить потомков. В народе так и называют 12 февраля — «звериный свадебник». Животных не стоит отвлекать от такого процесса, ведь можно попасть на агрессивного самца и не вернуться домой.

Приметы погоды:

Зайцы в сады приходят — к грядущим морозам.

Мыши из-под лесной подстилки выходят на снег — к оттепели.

Лошадь на землю ложится — к теплу или снегу.

Волки под жильем воют — к морозу.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как 12 февраля уберечься от скандалов в семье

Именины отмечают: Степан, Василий, Григорий, Иван, Петр, Федор.

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