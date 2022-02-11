Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 21 615 пациентов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице за сутки полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавируса 21 615 человек. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом, всего за время пандемии московские медики вылечили 2 140 512 пациентов.

За сутки в больницу с COVID-19 доставлены 1342 человека. К аппарату ИВЛ подключены 633 пациента. Новых случаев заболевания в городе выявлено 18 541. Умер от этого диагноза 81 человек, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Фото: telegram/«Оперштаб Москвы»

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице прошел пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». По словам главы города, подъем заболеваемости, наблюдавшийся накануне в городе, обусловлен изменением методики подсчетов. В больницах также наблюдается снижение числа пациентов с этим диагнозом.

Он сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи. Также активно помогают в борьбе с коронавирусом горячая линия «122», ежедневный видеомониторинг медицинских учреждений.

Кроме того, Сергей Собянин заявил, что врачи будут посещать москвичей старше 65 лет на дому независимо от тяжести течения COVID-19.