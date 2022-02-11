Кинолог раскритиковал идею о временном моратории на разведение собак в России

Фото: Елена Горбачева / «Вечерняя Москва»

Предложение о введении временного моратория на разведение собак для решения проблемы с бездомными животными в России оторвана от реальности и не поможет решить проблему с бродячими животными. Такое заявление сделал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Такие инициативы нет смысла рассматривать всерьез, поскольку они полностью оторваны от реальности. Чтобы говорить о запретах чего-либо, сначала система должна быть упорядочена на государственном уровне, — отметил он в комментарии РИАМО.

Он отметил, что заявления о том, что уличные стаи собак пополняются за счет животных от профессиональных заводчиков, не имеют под собой оснований. Ведь тогда на улицах городов можно было бы увидеть стаи из выставочных собак.

Ранее директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева выступила с предложением ввести мораторий на разведение кошек и собак в течение нескольких лет. По ее мнению, данная мера позволит сократить количество бездомных животных на улицах российских городов.

До этого кинолог Владимир Голубев рассказал, что делать при нападении бродячих собак.