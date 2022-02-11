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«Не смей лезть»: журналиста Daily Mail затравили в Сети за вопрос Валиевой

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
«Не смей лезть»: журналиста Daily Mail затравили в Сети за вопрос Валиевой
Фото: vk/olympic_russia

Журналист издания Daily Mail Риат Аль-Самарраи задал вопрос Камиле Валиевой о ее допинг-пробе на Олимпиаде в Пекине. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 11 февраля.

— Спросил Камилу Валиеву, «чистой» ли она прошла микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась для ответа. Российские журналисты очень недовольны вопросом, фотографируют мою аккредитацию, — рассказал он.

Пользователям не понравился поступок представителя СМИ. На Аль-Самарраи обрушился шквал гневных комментариев.

«Молодец, чувак, ей 15»; «Она 15-летняя девочка, находящаяся под колоссальным давлением абсолютно всех — от российских болельщиков до иностранных журналистов. Какой реакции вы ожидали? Что она должна вам сказать?»; «Наглый, жадный до хайпа и сенсаций!»; «Не смей лезть к 15-летнему ребенку», — написали пользователи соцсети.

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом не уточнялось, из-за чего конкретно возникла проблема. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».

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