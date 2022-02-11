«Не смей лезть»: журналиста Daily Mail затравили в Сети за вопрос Валиевой

Фото: vk/olympic_russia

Журналист издания Daily Mail Риат Аль-Самарраи задал вопрос Камиле Валиевой о ее допинг-пробе на Олимпиаде в Пекине. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 11 февраля.

— Спросил Камилу Валиеву, «чистой» ли она прошла микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась для ответа. Российские журналисты очень недовольны вопросом, фотографируют мою аккредитацию, — рассказал он.

Asked Kamila Valieva if she was clean as she passed through the mixed zone. She was covering her face with her hood and didn’t stop or answer. Russian reporters very unhappy with the question, taking pics of my accreditation. — Riath Al-Samarrai (@riathalsam) February 11, 2022

Пользователям не понравился поступок представителя СМИ. На Аль-Самарраи обрушился шквал гневных комментариев.

«Молодец, чувак, ей 15»; «Она 15-летняя девочка, находящаяся под колоссальным давлением абсолютно всех — от российских болельщиков до иностранных журналистов. Какой реакции вы ожидали? Что она должна вам сказать?»; «Наглый, жадный до хайпа и сенсаций!»; «Не смей лезть к 15-летнему ребенку», — написали пользователи соцсети.

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом не уточнялось, из-за чего конкретно возникла проблема. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».