Глава Минобороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу

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Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву с целью переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в британском посольстве.

— Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву, где проведет переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, а также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Недавно глава британского Министерства обороны заявил, что из-за роста напряженности вокруг Украины Великобритания по согласованию с НАТО могла бы разместить на континенте больше сухопутных, морских и воздушных сил.

В начале января глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили вопросы безопасности. Уточняется, что беседа коллег состоялась по телефону.

В декабре 2021 года Бен Уоллес сообщил, что маловероятно, что Лондон пошлет солдат для помощи Украине в случае гипотетического «нападения» России. По его словам, то, что Украина не является членом НАТО, лишает ее гарантии коллективной безопасности альянса, даже «если бы кто-то вторгся в страну».