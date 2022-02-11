СМИ: НАТО разместит контингенты в Румынии, Болгарии, Словакии

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Североатлантический альянс (НАТО) согласился на предложение военных разместить интернациональный контингент в Румынии, Болгарии и Словакии. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает агентство DPA.

— Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, главы министерств обороны стран должны подтвердить возможность размещения военных на востоке Европы в среду, 16 февраля.

Затем планируется представить общественности официальное заявление по данному вопросу.

К реализации размещения можно будет приступить весной 2022 года.

Свои войска для состава контингентов могут выделить Соединенные Штаты и Франция, передает РИА Новости.

Кроме того, НАТО рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря около Румынии. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в четверг, 10 февраля.

9 февраля политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что России следует вести диалог по безопасности в Европе напрямую с США, так как страны Веймарского треугольника — Франция, ФРГ и Польша — не являются независимыми в решении этого вопроса. По его словам, лидеры трех европейских государств «играют роль массовки».