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Приложение «Метро Москвы» победило во всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022

Михаил Алимов

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Приложение «Метро Москвы» победило во всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022
Фото: telegram/«Дептранс Москвы»

Приложение «Метро Москвы» стало обладателем всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022 в номинации «Логистика и транспорт». Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

С помощью приложения можно удаленно приобрести билеты на транспортную карту «Тройка», воспользоваться технологиями «Face Pay», Samsung Pay и Google Pay для оплаты проезда, выбрать наименее загруженный вагон метро для поездки, получить ответы от чат-бота Александры по интересующим вопросам функционирования подземки, а также построить наиболее оптимальный маршрут, отметили в пресс-службе.

— По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы запускаем удобные цифровые сервисы и создаём комфортное взаимодействие между жителями и городом. «Метро Москвы»‎ играет важную роль для решения этой задачи: на основе приложения мы одними из первых в мире запустили новые цифровые проекты, такие как Face Pay и виртуальная «Тройка»,‎ с помощью которых москвичи могут проходить в метро без наличных денег, транспортной или банковской карты, — передает Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

До этого столичные проекты «Московская электронная школа» (МЭШ) и «Технологии компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений в радиологии» стали победителями и призерами международного конкурса Quality Innovation Award. Всего призовых мест добились 25 проектов более чем из 560 программ, присланных из России, Китая, Чехии, Испании, Сербии, Индии, Израиля и т. д.

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