«Безгранично поддерживаем Камилу»: Песков прокомментировал ситуацию с Валиевой

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В Кремле безгранично и полностью поддерживают российскую фигуристку-одиночницу Камилу Валиеву в связи со скандалом вокруг ее допинг-пробы. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Безгранично, абсолютно безгранично, полностью и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву. И призываем всех ее поддерживать, — заявил представитель Кремля.

По его словам, спортсменке незачем прятать свое лицо от журналистов, потому что она россиянка и должна побеждать всех.

Он также добавил, что скандал вокруг допинг-пробы Валиевой похож на недоразумение и у чиновников есть ряд вопросов к срокам обнародования допинг-теста.

Песков подытожил, что в настоящее время важно дождаться завершения разбирательств по данному делу, передает ТАСС.

Накануне президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил сомнение по поводу сроков обработки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) допинг-пробы российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой. По словам Позднякова, срок загрузки пробы А составляет 20 дней с момента ее взятия. Подозрение у президента ОКР вызвал тот факт, что результаты пробы не объявлялись в течение месяца.

В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. При этом не уточнялось, из-за чего конкретно возникла проблема. Однако из-за правил Всемирного антидопингового кодекса Валиева не может быть официально идентифицирована, так как ей нет 16 лет. В ряде СМИ сообщалось, что в организме фигуристки был обнаружен триметазидин.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».