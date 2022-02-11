ВОЗ: Пандемия COVID-19 далека от завершения в мире

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Пандемия коронавируса далека от завершения в мире, так как впереди человечество ожидают новые варианты COVID-19. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

— Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии, — цитирует представителя организации ТАСС.

За минувшие сутки в 85 субъектах России выявили 203 949 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 18 541 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 722 человека, еще 19 281 пациент был госпитализирован в больницу. При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 112 236 пациентов.

Недавно доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», что коронавирус содержит четыре белка. На каждый из них в организме человека могут вырабатываться антитела. В случае с каждым конкретным пациентом этот процесс протекает по-разному. Альтштейн добавил, что ситуация с выработкой антител может развиваться по-своему у каждого человека. Он подчеркнул, что «здесь не бывает ничего стопроцентного».