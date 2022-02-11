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Часть крыши столичного автосервиса вместе со снегом обрушились на автомобиль

Василий Плиткин

Происшествия
Часть крыши столичного автосервиса вместе со снегом обрушились на автомобиль
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Часть крыши столичного автосервиса вместе со снегом обрушились на грузовой автомобиль. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает «Вечерней Москве» источник знакомый с ситуацией.

Машина получила механические повреждения вследствие падения кровли. Как стало известно «ВМ», владельцу машины предстоит ремонт капота, крыла, стойки автомобиля справа, лобового стекла, крыши и правой пассажирской двери.

— Из людей никто не пострадал, — заключил собеседник «ВМ».

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В пятницу, 11 февраля, рухнули строительные леса в переулке напротив здания Госдумы в Москве.

В четверг, 10 февраля, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку обстоятельствам падения на людей снега и наледи в ряде регионов России.

8 февраля в прокуратуре Москвы сообщили, что проводится прокурорская проверка по факту падения наледи на мужчину. По данным ведомства, утром 8 февраля на Дубнинской улице произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком.

Также 8 февраля прокуратура инициировала проведение проверки после того, как снег упал на женщину в Басманном районе. Инцидент произошел на улице Маросейке.

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