Кремль оценил слова главы USADA о привлечении к ответственности российских спортсменов

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы американской антидопинговой службы (USADA) Трэвиса Тайгарта о допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде и привлечении к ответственности российских спортсменов.

— Вы знаете, что какие-то трансграничные применения американского законодательства, — это то, с чем мы категорически не согласны. Касается ли это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может, — сказал представитель Кремля в разговоре с РИА Новости.

При этом он отметил, что в Кремле с уважением относятся к позиции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК).

Накануне Трэвис Тайгарт заявил, что Соединенные Штаты могут привлечь российских спортсменов к ответственности по «закону Родченкова» из-за положительной допинг-пробы у фигуристки Камилы Валиевой. «Закон Родченкова» предполагает, что власти США имеют право привлечь к ответственности спортсменов и тренеров из других стран. При этом они могут не быть американцами и никогда не бывать на территории Штатов.

Международное агентство тестирования 11 февраля сообщило, что допинг-проба, которую взяли 25 декабря у российской фигуристки Камилы Валиевой, дала положительный результат на запрещенный препарат.

О том, что известно о допинг-скандале вокруг фигуристки Валиевой на Олимпиаде в Пекине, — в материале «Вечерней Москвы».